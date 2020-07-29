Komplo Teorisi filmi oyuncuları kim? Komplo Teorisi konusu nedir?
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Komplo Teorisi filmi oyuncuları kim? Komplo Teorisi konusu nedir?

Komplo Teorisi adındaki ABD yapımı filmde, dünyada yaşananların tamamen bir komplodan oluştuğuna inanan taksi şoförü Jerry Fletcher, tanıştığı avukat Alice Sutton ile birlikte yeni bir amaç uğruna mücadele etmeye başlar.

Komplo Teorisi filmi oyuncuları kim? Komplo Teorisi konusu nedir?
29.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:04

Komplo Teorisi filmi, yönetmenliğini Richard Donner yürütürken, senaryosunu Brian Helgeland kaleme aldı. Filmin başrollerinde ise Mel Gibson ve Julia Roberts gibi usta oyuncular yer alıyor. 1997 yapımı Komplo Teorisi filmi fragmanı haberimizde.

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KOMPLO TEORİSİ OYUNCULARI

1997 yapımı aksiyon, gizem türündeki filmin oyuncu kadrosunda başarılı birçok isim yer alıyor. Oyuncuları asrasında: Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart, Steve Kahan, Terry Alexander, Richard Donner, Alex McArthur, G.A. Aguilar, Bert Remsen, John Schwartzman, Dan Cracchiolo yer alıyor.

Komplo Teorisi filmi oyuncuları kim? Komplo Teorisi konusu nedir?

KOMPLO TEORİSİ FİLMİ KONUSU

New York'ta taksi şöförlüğü yapan Jerry Fletcher komplo teorilerine meraklıdır. Etrafındaki herkesle ülkeyi gerçekten yöneten adamları ve sokaklarda serbest dolaşan suikastçileri konuşmayı adet haline getiren Fletcher bir gün, Adalet Bakanlığı avukatı Alice Sutton'un da (Julia Roberts) gerçeklerden haberdar olması gerektiğine karar verir. Avukatın ofisine ziyarete giden Fletcher, kısa sürede oradan kovulur. Ama, çok yakında ikisi beraber hayatlarını kurtarmaya çalışacaklardır.

Komplo Teorisi filmi oyuncuları kim? Komplo Teorisi konusu nedir?
Komplo Teorisi filmi oyuncuları kim? Komplo Teorisi konusu nedir?

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