Komedyen Sefa Doğanay, başörtülü poz veren Aleyna Tilki'yi tiye aldı

17.09.2019 14:52

Çocuk yaşlarda şöhrete kavuştuktan sonra Instagram hesabından paylaştığı pozlarla sürekli gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, dün başını kapatarak poz verdi. Aleyna'nın çok konuşulan bu fotoğrafına bir yorum da komedyen Sefa Doğanay'dan geldi.

ALEYNA'YI TİYE ALDI

Tilki, Instagram'ın hikaye kısmında başörtüsü taktığı bir fotoğrafını yayınladı. Yaptığı taklitlerle adından söz ettiren Sefa Doğanay ise başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak "Teravih çıkışı teyzemleri beklerken" yorumunu yaptı. Doğanay'ın fotoğrafına Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yorum gecikmedi. Öztel, kızını tiye alan Doğanay'a kahkaha emojili yorum yaptı.

YAKIN AKRABA ÇIKTILAR

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz hafta Sefa Doğanay'la fotoğraf paylaşarak, "Bir bal var yanımda Sefa ile çok yakın akraba olduğumuzu biliyor musunuz?" dedi.