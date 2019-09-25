Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti

Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti

Komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda Adana Şehir Hastanesi'nde yönetici ve personel kadrosuna hastane içinde sıra gecesi düzenlemesine "Siz nasıl insansınız, yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

25.09.2019 13:57
Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti

Adana Şehir Hastanesinde yöneticilere ve personele öğle yemeğinde hastane yönetimi tarafından sıra gecesi düzenlendi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülere bir eleştiri de başarılı komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

"LABORATUVARDA MOLEKÜLER ÇİĞ KÖFTE GÜNLERİ YAPIN"

Instagram hesabından gündem olan hastane koridorundaki sıra gecesinin görüntülerini paylaşan Şahan Gökbakar, altına yazdığı yorumla ateş püskürdü: "Yapın, yapın... Hatta bence ameliyathanede DJ performansı ile İbiza Night Party, laboratuvarda moleküler çiğ köfte günleri, ne bileyim morgda Halloween partisi falan yapın! Hastane orası hastane! İnsanların yakınları evlatları anaları, babaları hasta yatıyor orada... Belki ameliyattan çıktı, belki kemoterapi alıyor, belki kaza geçirdi...

"HASTANE YÖNETİMİNİN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Hastane yönetimi icraatın en büyüğünü yapmış ve öğle arasına organize etmiş sıra gecesini. Bravo yönetim helal olsun. Her hastanede keşke öğlen arası sıra gecesi olsa... Hastane yönetiminin akli dengesi yerinde değil onu anladık... Ama kardeşim bir kisi de biz ne yapıyoruz burada demiyor mu yahu? Utanmadan o personeller, hasta yakınlarının yanında göbek atıyor. Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Radyoaktif ilaç sızıntısı falan oldu da hepiniz maruz mu kaldınız? Nasıl bir değer yargınız var? Nasıl bir eğlence anlayışınız var... Siz nasıl insansınız? Adana Şehir Hastanesi Yönetimi ve orada oynayan insancıklar yazıklar olsun hepinize....Vallahi billahi kocaman bir yazıklar olsun!"

NE OLMUŞTU?

Yerleşim yerine uzaklığıyla bilinen Adana Şehir Hastanesinde yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında hastane yönetimi tarafından davullu zurnalı "Urfa Sıra Gecesi" düzenlendi. Hastanede gerçekleşen olay günün en çok konuşulan konusu olurken yaşananlar tepki topladı. Bazı kişilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan eğlenceyle ilgili Adana Valiliği soruşturma başlattı.

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YORUMLAR (25)

  • DADAŞIM:
    sanane ln her şeye atlıyorsun tamam iyi bir görüntü değil ama her taşın altından çıkıyorsun sen git filmlerinden osr insanlar da ona gülsün
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  • DENİZ:
    Her onune geleni saglik personeli yaparsa dusuk puanlarla böyle seviyesizlik diz boyu olur orda ağlayan feryat edenler var yakınları öluyor diye bu geri zekalılar kendilerini bi halt sananlar da eglence yapiyor hastanın yanında inanılmaz cidden,inanılmaz!!
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  • ADANALI MEHMET:
    paraları kazanana kadar sessiz birşeydin. topluma uymayacak absürd şeyleri filmlerinle normalleştiriyordun. trilyonları kazandın bi havalar bi havalar, işine bak, seni kim gazlıyorsa hata yapıyor, eğer bilerek kendin böyle yapıyorsan yakında balonun patlayacak demektir. hadi bakalım
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  • NEDİYİM BİLEMEDİM:
    şu yorum yapanlar yazık size burda konu şahan değil o hastanede oan belki birinin yakını öldü yada ölmek üzere ağır hastası var yorum yapanlar sanki siz recep ivedik izlemediniz bununla bağdaşlaştırmak nedemek insanlıktan çıkmışız sizin hastanızın olduğu yerde yapsınlar bakalım tepkiniz yine böylemi olacak yazık size yazık
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  • DİKEN:
    sen topluma çektiğin saygısız seviyesiz argo küfürlü filmler ile kötü örnek ol sonra senin filmlerinde yaptıklarının aynısını yapanları eleştir. OSURUKLARIN EFENDİSİ SENİ.
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  • YAZIK:
    Kesinlikle Sahan Bey e katiliyorum. Saygi kalmamis. Daha da yazik olani, bukadar düsüncesiz , saygisiz insanlarin eline caresizce mahkum olmak . O görevi eminim saygiyla yönetebilecek cok issiz insan vardir, . . . Yönetim, istifa , yönetim istifa , yönetim istifa . . . . . .
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  • BİR DOST:
    orası hastane pavyon değil bi tarafta insanların hastası var cenazesi var diğer tarafta oyun mu oynanır sana buradan ağır küfürler ederdim de yayınlamazlar diye demiyorum ama senin kulağını öyle bir çınlattım ki annen bile seni arayıp noluyor yavrum diyecek. .
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  • HABERLER:
    Yıllar önce tv-8 de kısa saçma parodilerle 100. 000 kişilere izlenirken karışılmayan siyasete, ünlü olunca karışma yetkisi bulmanın adı nedir?
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