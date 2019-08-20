Oyuncu Önder Açıkbaş'dan tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler: Komedi kadının fıtratına uymuyor

20.08.2019 10:56

Ünlü oyuncu, önder Açıkbaş, önceki gün gittiği kafede kahve içerken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Açıkbaş, kadın oyuncuları kızdıracak açıklamalar yaptı.

"KOMEDİ KADININ FITRATINA UYMUYOR"

Kadın oyuncuların güldürme konusunda zorlandıklarını söyleyerek ünlü oyuncu, "Komedi yapmak ve güldürmek kadını zorlayabilir. Mizah biraz erkek işi gibi. Bence komedi kadının fıtratına tam uymuyor!" dedi.

ÖNDER AÇIKBAŞ KİMDİR?

Önder Açıkbaş, 6 yaşına kadar Almanya'da yaşamıştır ve babasının adı Recep'tir. İstanbul, Bostancı'da Hayrullah Kefoğlu Lisesine gitmiştir. Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü'nden başarı ile mezun oldu.

BKM'nin "Bir Demet Tiyatro" adlı oyununda yer almıştır. Bir Demet Tiyatro ile başladığı tiyatro serüvenine, BKM ve BKM Mutfak'ın sinema projeleriyle devam etmiş ve birçok sinema ve televizyon dizisinde rol almıştır.

Önder Açıkbaş, 1998 senesinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı "İkinci Bahar" dizisinde oynayarak oyunculuk hayatına başarılı bir adım atmıştır.

2009 senesinde "Türkler Çıldırmış Olmalı- Afrika" adlısinema filminde rol alan oyuncu 2011 senesinde Kanaltürk'te Önder Harikalar Diyarında adındaki Talk-show programının sunuculuğunu yapmıştır. Açıkbaş, 2013 senesinde 4. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri- Yardımcı erkek komedi oyuncusu ödülü almıştı.