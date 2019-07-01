Komboçya'da 2 yaşındaki kız çocuğu timsahlara yem oldu

Kamboçya'da timsah çiftliğinde vahşet. İki yaşındaki kız çocuğu timsahlara yem oldu.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Rom Roath Neary ailesine ait timsah çiftliğinde timsahların olduğu tel örgülere tırmanıp iki timsahın olduğu yere düşen iki yaşındaki çocuk bir anda timsahların saldırısına uğradı.

Timsahların kızını yediğini gören baba tel örgülerden atlayarak kızını kurtarmaya çalıştı. Baba, sadece kızının kafatasını kurtarabildi.

AİLESİ SON ANDA FARK ETTİ

Polis, kızın annesinin yeni doğan bir bebeği olduğu için bebeği ile ilgilenirken kızının ortalıkta görünmediğini fark etmediğini eve dönen baba kızının evde olmadığını görünce kızını aramaya başladığını timsahların kızını yemeye çalıştığını görünce tel örgülerden atlayıp kızının kurtarmaya çalıştığını ama başarılı olamadığını söyledi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İki timsahın kızın kalıntıları için kavga ettikleri ve çaresiz babanın kızını kurtarmaya çalıştığı görüntüler başka bir kişi tarafından videoya çekildi.

Haberin yayınlanmasından sonra polis, ülkede timsah çiftliği sahiplerini çocuklarına göz kulak olmaları için uyardı.