"Kolombiya Silahlı Anlaşmazlığına katılımının tanınması" toplantısı
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"Kolombiya Silahlı Anlaşmazlığına katılımının tanınması" toplantısı

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen "Kolombiya Silahlı Anlaşmazlığına katılımının tanınması" toplantısına Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski lideri Rodrigo Londono video konferans aracılığı ile katıldı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen "Kolombiya Silahlı Anlaşmazlığına katılımının tanınması" toplantısına Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski lideri Rodrigo Londono video konferans aracılığı ile katıldı. Toplantıya eski paramiliter komutan Salvatore Mancuso ve Hakikatin Açığa Çıkması Komisyonu lideri Rahip Francisco de Roux da katıldı.

'Kolombiya Silahlı Anlaşmazlığına katılımının tanınması' toplantısı
'Kolombiya Silahlı Anlaşmazlığına katılımının tanınması' toplantısı
'Kolombiya Silahlı Anlaşmazlığına katılımının tanınması' toplantısı
'Kolombiya Silahlı Anlaşmazlığına katılımının tanınması' toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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"Kolombiya Silahlı Anlaşmazlığına katılımının tanınması" toplantısı - Haberler
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