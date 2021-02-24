Kolombiya'nın Chinacota kasabası renkli duvar resimleriyle açık hava müzesini andırıyor
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Kolombiya'nın Chinacota kasabası renkli duvar resimleriyle açık hava müzesini andırıyor

24.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:27

GRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Chinacota kasabasındaki renkli duvar resimlerinden detaylar Kasabanın drone görselleri KOLOMBİYA - Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesindeki önemli turizm merkezlerinden olan Chinacota kasabası içinde barındırdığı 100'den fazla renkli duvar resimleriyle adeta bir açık...

GRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Chinacota kasabasındaki renkli duvar resimlerinden detaylar

Kasabanın drone görselleri KOLOMBİYA - Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesindeki önemli turizm merkezlerinden olan Chinacota kasabası içinde barındırdığı 100'den fazla renkli duvar resimleriyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor.

Kolombiya'nın Chinacota kasabası renkli duvar resimleriyle açık hava müzesini andırıyor
Kolombiya'nın Chinacota kasabası renkli duvar resimleriyle açık hava müzesini andırıyor
Kolombiya'nın Chinacota kasabası renkli duvar resimleriyle açık hava müzesini andırıyor
Kolombiya'nın Chinacota kasabası renkli duvar resimleriyle açık hava müzesini andırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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