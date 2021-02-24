Kolombiya'nın Chinacota kasabası renkli duvar resimleriyle açık hava müzesini andırıyor
24.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:27
GRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Chinacota kasabasındaki renkli duvar resimlerinden detaylar Kasabanın drone görselleri KOLOMBİYA - Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesindeki önemli turizm merkezlerinden olan Chinacota kasabası içinde barındırdığı 100'den fazla renkli duvar resimleriyle adeta bir açık...
GRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Chinacota kasabasındaki renkli duvar resimlerinden detaylar
Kasabanın drone görselleri KOLOMBİYA - Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesindeki önemli turizm merkezlerinden olan Chinacota kasabası içinde barındırdığı 100'den fazla renkli duvar resimleriyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego