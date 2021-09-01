Kolombiya eski Başkanı Arango, Hakikat Komisyonunda konuştu
Kolombiya eski Başkanı Andres Pastrana Arango, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Hakikat Komisyonu toplantısında, 1998 ve 2002 yılları arasında görev süresi boyunca ülkede meydana gelen şiddet eylemlerine ilişkin katkılarını sundu.
Kolombiya eski Başkanı Andres Pastrana Arango, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Hakikat Komisyonu toplantısında, 1998 ve 2002 yılları arasında görev süresi boyunca ülkede meydana gelen şiddet eylemlerine ilişkin katkılarını sundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego