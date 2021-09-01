Kolombiya eski Başkanı Arango, Hakikat Komisyonunda konuştu
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Kolombiya eski Başkanı Arango, Hakikat Komisyonunda konuştu

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Kolombiya eski Başkanı Andres Pastrana Arango, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Hakikat Komisyonu toplantısında, 1998 ve 2002 yılları arasında görev süresi boyunca ülkede meydana gelen şiddet eylemlerine ilişkin katkılarını sundu.

Kolombiya eski Başkanı Andres Pastrana Arango, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Hakikat Komisyonu toplantısında, 1998 ve 2002 yılları arasında görev süresi boyunca ülkede meydana gelen şiddet eylemlerine ilişkin katkılarını sundu.

Kolombiya eski Başkanı Arango, Hakikat Komisyonunda konuştu
Kolombiya eski Başkanı Arango, Hakikat Komisyonunda konuştu
Kolombiya eski Başkanı Arango, Hakikat Komisyonunda konuştu
Kolombiya eski Başkanı Arango, Hakikat Komisyonunda konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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