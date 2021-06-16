Kolombiya'daki Gardiyan Eğitim Okulu
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Kolombiya'daki Gardiyan Eğitim Okulu

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Kolombiya'da, ülkedeki ceza infaz kurumlarının idaresini, hükümlü suçluların hapishane ve rehabilitasyon süreçlerini yürüten Kolombiya Ulusal Cezaevi Enstitüsü, INPEC, hükümlülerin cezaevi eğitim süreçlerinde uygulanmak üzere sosyo-duygusal eğitim ve insan hakları politikasına dayalı yeni...

Kolombiya'da, ülkedeki ceza infaz kurumlarının idaresini, hükümlü suçluların hapishane ve rehabilitasyon süreçlerini yürüten Kolombiya Ulusal Cezaevi Enstitüsü, INPEC, hükümlülerin cezaevi eğitim süreçlerinde uygulanmak üzere sosyo-duygusal eğitim ve insan hakları politikasına dayalı yeni bir eğitim modeli geliştirdi. Hükümlülere yardım amaçlı geliştirilen bu modeli ile ilgili Funza'daki gardiyan eğitim okulundaki öğrencilere ders verildi.

Kolombiya'daki Gardiyan Eğitim Okulu
Kolombiya'daki Gardiyan Eğitim Okulu
Kolombiya'daki Gardiyan Eğitim Okulu
Kolombiya'daki Gardiyan Eğitim Okulu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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