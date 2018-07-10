Kolombiya'da "Toplum Liderlerine Şiddete Ret" Bildirisi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkede son dönemde işlenen cinayetlere karşı daha fazla çaba gösterileceğini taahhüt eden bir bildiri imzaladı.

Ülkede son iki haftada 6 toplum liderinin hedef alındığı suikastlara dikkati çekmek için hazırlanan ortak bildiriye Santos'un yanı sıra devletin üst kademesi, sivil toplum ve siyasi temsilciler imza attı.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da imzalanan metin daha sonra İçişleri Bakanı Guillermo Rivera tarafından basın mensuplarına okundu.

Toplum liderleri ve insan hakları savunucularına karşı tehdit, saldırı ve cinayetlerin reddedildiği ve kınandığı kaydedilen metinde, mağdurların haklarının savunulması için daha büyük çaba harcanacağı taahhüdünde bulunuldu.

Santos, yaptığı açıklamada, yeni Devlet Başkanı olarak seçilen ve 7 Ağustos'ta göreve başlayacak Ivan Duque'den de bildiriyi imzalamasını isteyeceğini söyledi.

"Toplum Liderlerine Şiddeti Ret Bildirisi" isimli metin, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) siyasi partisi olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücü'nün (FARC) de aralarında olduğu siyasi partilerin temsilcileri tarafından imzalandı.

Metinde ayrıca Kolombiya Anayasa Mahkemesi, Yüksek Adalet Mahkemesi ve Kolombiya Başmüfettişliğinin de imzası bulunuyor.

Ülkede hak ihlalleri konusunda çalışmalar yürüten resmi kamu denetçiliği kurumu Defensoria del Pueblo'nun yayımladığı son raporda, 2016 yılının başından 2018 yılı hazirana ayı sonuna kadar ülkede 311 toplum liderinin suikast sonucu öldürüldüğü kaydedilmişti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Birleşmiş Milletler bu yıl 33 toplum liderinin suikasta kurban gittiğini ve işlenen 40 cinayetin ise siyasi olup olmadığının araştırıldığını açıklamıştı.