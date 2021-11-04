Kolombiya'da sağlık sektörünün önemli gelir kaynağı kenevir tarlaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Medellin'in drone görüntüleri

Antioquia Departmanı'nın genel görüntüleri

Medical Extractor Ceo'sunun açıklamaları

FCM Global'in yöneticisi Carlos Velásquez'un açıklamaları

Kenevir seralarından detaylar

Kenevirlerin laboratuvarda incelenmesi

FCM Global'in CEO'su Alejandro Marín'in açıklamaları

Seralarda kenevir bakımı

FCM Global'in İyileştirme ve Yayılım Direktörü Indira Montes'in açıklamaları

Hasat edilen kenevirlerin özel odalara alınması

Juana Gardens Direktörü Raúl Gómez Kolombiya'nın Antioquia Departmanı'nda bulunan kenevir tarlaları, sağlık alanındaki kullanımı ve Kolombiya hükümetinin imzaladığı ihracatının yapılabileceğine izin verdiği kararnamenin ardından yoğun ilgi görmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda üretiminin 6 katına çıkmasının beklendiği kenevir, Kolombiya sağlık sektörü için önemli bir gelir kaynağı oldu.