Kolombiya'da kürtaj yanlıları ile kürtaj karşıtlarının protestosu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşıt grupların mahkeme önünde toplanması

Müzik eşliğinde atılan sloganlar

Grupların kendilerine ayrılan bölümde yaptıkları etkinlikler Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Alfonso Reyes Echandia Adalet Sarayı'nda devam eden kürtaj duruşması sırasında dışarıda toplanan kürtaj yanlısı ve karşıtı iki grup, mahkeme binası önünde gösteri düzenledi. Gösterici gruplar, kendilerine ayrılan bölümde slogan attı. Bazı göstericilerin müzik eşliğinde dans ettikleri görülürken bazılarının dua edip tespih çekmesi dikkatlerden kaçmadı.