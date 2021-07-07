Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin külleri ağaç dikilen alana bırakıldı
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Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin külleri ağaç dikilen alana bırakıldı

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Paramo de Guerrero doğa rezervi Kovid-19 nedeniyle vefat eden kişilerin aile üyelerinin gelişi Jaime Ballesteros ile röportaj Bir ailenin yakınının küllerini ağaç dibine bırakması Nelson Sánchez Bernal ile röportaj Jorge Baracaldo ile röportaj Jorge Baracaldo ile röportajCOGUA...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Paramo de Guerrero doğa rezervi

Kovid-19 nedeniyle vefat eden kişilerin aile üyelerinin gelişi

Jaime Ballesteros ile röportaj

Bir ailenin yakınının küllerini ağaç dibine bırakması

Nelson Sánchez Bernal ile röportaj

Jorge Baracaldo ile röportaj

Jorge Baracaldo ile röportaj

COGUA - Kolombiya'da, yakınları koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden aile üyeleri, Cogua kentindeki Paramo de Guerrero doğa rezervine ölen kişinin külleriyle ağaç dikti. Yaklaşık bine yakın Kovid-19 kurbanının külleri, Kolombiya'nın başkentine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Paramo de Guerrero Doğa Koruma Alanı'ndaki bir tepede 3.000 ağacın dikildiği alana bırakıldı. Bogota'nın belirli bölgelerine su sağlayan Neusa rezervuarının önemli bir kaynağı olan Paramo'daki bu alanda, 2015'ten beri binlerce aile, ekosistemi iyileştirirken sevdiklerine veda etmek için alternatif bir yol bulmuş oldu.

Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin külleri ağaç dikilen alana bırakıldı
Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin külleri ağaç dikilen alana bırakıldı
Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin külleri ağaç dikilen alana bırakıldı
Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin külleri ağaç dikilen alana bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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