Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin külleri ağaç dikilen alana bırakıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Paramo de Guerrero doğa rezervi Kovid-19 nedeniyle vefat eden kişilerin aile üyelerinin gelişi Jaime Ballesteros ile röportaj Bir ailenin yakınının küllerini ağaç dibine bırakması Nelson Sánchez Bernal ile röportaj Jorge Baracaldo ile röportaj Jorge Baracaldo ile röportajCOGUA...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Paramo de Guerrero doğa rezervi
Kovid-19 nedeniyle vefat eden kişilerin aile üyelerinin gelişi
Jaime Ballesteros ile röportaj
Bir ailenin yakınının küllerini ağaç dibine bırakması
Nelson Sánchez Bernal ile röportaj
Jorge Baracaldo ile röportaj
Jorge Baracaldo ile röportaj
COGUA - Kolombiya'da, yakınları koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden aile üyeleri, Cogua kentindeki Paramo de Guerrero doğa rezervine ölen kişinin külleriyle ağaç dikti. Yaklaşık bine yakın Kovid-19 kurbanının külleri, Kolombiya'nın başkentine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Paramo de Guerrero Doğa Koruma Alanı'ndaki bir tepede 3.000 ağacın dikildiği alana bırakıldı. Bogota'nın belirli bölgelerine su sağlayan Neusa rezervuarının önemli bir kaynağı olan Paramo'daki bu alanda, 2015'ten beri binlerce aile, ekosistemi iyileştirirken sevdiklerine veda etmek için alternatif bir yol bulmuş oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego