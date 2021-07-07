Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin külleri ağaç dikilen alana bırakıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Paramo de Guerrero doğa rezervi Kovid-19 nedeniyle vefat eden kişilerin aile üyelerinin gelişi Jaime Ballesteros ile röportaj Bir ailenin yakınının küllerini ağaç dibine bırakması Nelson Sánchez Bernal ile röportaj Jorge Baracaldo ile röportaj Jorge Baracaldo ile röportajCOGUA...