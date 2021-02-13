Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle dolan mezarlıkta yer açma çalışmaları
13.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:49
Mezarlığın drone görselleri Mezarlıktan detaylar Cenazelerin çıkarılması Kolombiya'nın Fusagasuga kentinde, Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle dolan mezarlıklarda yeni cenazeler için yer açma çalışmaları yapılıyor.
Mezarlığın drone görselleri
Mezarlıktan detaylar
Cenazelerin çıkarılması Kolombiya'nın Fusagasuga kentinde, Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle dolan mezarlıklarda yeni cenazeler için yer açma çalışmaları yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego