Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle dolan mezarlıkta yer açma çalışmaları
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Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle dolan mezarlıkta yer açma çalışmaları

13.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:49

Mezarlığın drone görselleri Mezarlıktan detaylar Cenazelerin çıkarılması Kolombiya'nın Fusagasuga kentinde, Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle dolan mezarlıklarda yeni cenazeler için yer açma çalışmaları yapılıyor.

Mezarlığın drone görselleri

Mezarlıktan detaylar

Cenazelerin çıkarılması Kolombiya'nın Fusagasuga kentinde, Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle dolan mezarlıklarda yeni cenazeler için yer açma çalışmaları yapılıyor.

Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle dolan mezarlıkta yer açma çalışmaları
Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle dolan mezarlıkta yer açma çalışmaları
Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle dolan mezarlıkta yer açma çalışmaları
Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle dolan mezarlıkta yer açma çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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