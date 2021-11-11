Kolombiya'da "falsos positivos" kurbanlarının yakınları hala evlatlarını arıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

2008'de öldürülen Diego Armando Marín'in annesi Rubiela Giraldo'nun açıklamaları

Kurbanın fotoğrafları

Maske hazırlanması

Maske dikimi

Hazırlanan maskeyi takan insanlar Kolombiya'da ayrılıkçılarla ile Kolombiya ordusu arasında uzun yıllar devam eden çatışmalarda, çok sayıda vatandaş düşman olarak etiketlenerek ordu tarafından katledildi. 2002-2008 yılları arasında yargısız infaz edilen 6 binin üzerinde masum kişinin olduğu belirtilirken, kurbanlar "falsos positivos" olarak adlandırılıyor. Evlatlarının bu infazlarda kurban edildiğini iddia eden aileler ise evlatlarının bulunmasını istiyor. Bogota'nın Soacha ilçesinde kurbanların annelerinden bir grup, bu infazların emrini veren generallerin fotoğraflarının ve isimlerinin olduğu maskeler dikerek farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Anneler, maske satışlarından kazanılan paranın da devlet tarafından korunma altına alınarak mezarlıkların masraflarına harcanmasını talep ediliyor.