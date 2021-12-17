Kolombiya'da "Expoartesanias" el sanatları fuarı başladı - Haberler
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Kolombiya'da "Expoartesanias" el sanatları fuarı başladı

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fuar alanından detaylar Ziyaretçilerden detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen ve ülkenin en büyük el sanatları fuarı olan "Expoartesanias" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fuar alanından detaylar

Ziyaretçilerden detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen ve ülkenin en büyük el sanatları fuarı olan "Expoartesanias" kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bogota'daki fuar ve kongre merkezinde gerçekleştirilen Expoartesanias, ülkedeki el sanatları sektörünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Kolombiya'da Expoartesanias el sanatları fuarı başladı

Kolombiya'da Expoartesanias el sanatları fuarı başladı

Kolombiya'da Expoartesanias el sanatları fuarı başladı

AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri

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