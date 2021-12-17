Kolombiya'da "Expoartesanias" el sanatları fuarı başladı

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Fuar alanından detaylar

Ziyaretçilerden detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen ve ülkenin en büyük el sanatları fuarı olan "Expoartesanias" kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bogota'daki fuar ve kongre merkezinde gerçekleştirilen Expoartesanias, ülkedeki el sanatları sektörünü geliştirmeyi amaçlıyor.