Kolombiya'da "Expoartesanias" el sanatları fuarı başladı
AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fuar alanından detaylar Ziyaretçilerden detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen ve ülkenin en büyük el sanatları fuarı olan "Expoartesanias" kapılarını ziyaretçilerine açtı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fuar alanından detaylar
Ziyaretçilerden detaylar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen ve ülkenin en büyük el sanatları fuarı olan "Expoartesanias" kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bogota'daki fuar ve kongre merkezinde gerçekleştirilen Expoartesanias, ülkedeki el sanatları sektörünü geliştirmeyi amaçlıyor.