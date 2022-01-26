Kolombiya'da devlet başkanlığı ön adayları tartışmaya katıldı - Haberler
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Kolombiya'da devlet başkanlığı ön adayları tartışmaya katıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Federico Gutierrez'in konuşması Gustavo Petro'nun konuşması Ingrid Betancourt'un konuşması France Marquez'in konuşması Alejandro Gaviria'nın konuşması Rodolfo Hernandez'in konuşması Sergio Fajardo'nun konuşması Camilo Romero'nun konuşması Óscar Iván Zuluaga'nın konuşması Juan...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Federico Gutierrez'in konuşması

Gustavo Petro'nun konuşması

Ingrid Betancourt'un konuşması

France Marquez'in konuşması

Alejandro Gaviria'nın konuşması

Rodolfo Hernandez'in konuşması

Sergio Fajardo'nun konuşması

Camilo Romero'nun konuşması

Óscar Iván Zuluaga'nın konuşması

Juan Manuel Galan'ın konuşması

BOGOTA - Kolombiya'da ön seçimler öncesinde devlet başkanlığı seçimlerinin ilk yüz yüze tartışması Bogota kentinde yapıldı. Tartışmaya, Ingrid Betancourt, Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Oscar Ivan Zuluaga, Federico Gutierrez, Francia Marquez, Juan Manuel Galan ve Camilo Romero gibi farklı koalisyon ve hareketlerden ön adaylar katıldı.

Kolombiya'da devlet başkanlığı ön adayları tartışmaya katıldı

Kolombiya'da devlet başkanlığı ön adayları tartışmaya katıldı

Kolombiya'da devlet başkanlığı ön adayları tartışmaya katıldı

AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri

Ingrid Betancourt, Kolombiya, Güncel, Haber

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