Kolombiya'da devlet başkanlığı ön adayları tartışmaya katıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Federico Gutierrez'in konuşması Gustavo Petro'nun konuşması Ingrid Betancourt'un konuşması France Marquez'in konuşması Alejandro Gaviria'nın konuşması Rodolfo Hernandez'in konuşması Sergio Fajardo'nun konuşması Camilo Romero'nun konuşması Óscar Iván Zuluaga'nın konuşması Juan...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Federico Gutierrez'in konuşması
Gustavo Petro'nun konuşması
Ingrid Betancourt'un konuşması
France Marquez'in konuşması
Alejandro Gaviria'nın konuşması
Rodolfo Hernandez'in konuşması
Sergio Fajardo'nun konuşması
Camilo Romero'nun konuşması
Óscar Iván Zuluaga'nın konuşması
Juan Manuel Galan'ın konuşması
BOGOTA - Kolombiya'da ön seçimler öncesinde devlet başkanlığı seçimlerinin ilk yüz yüze tartışması Bogota kentinde yapıldı. Tartışmaya, Ingrid Betancourt, Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Oscar Ivan Zuluaga, Federico Gutierrez, Francia Marquez, Juan Manuel Galan ve Camilo Romero gibi farklı koalisyon ve hareketlerden ön adaylar katıldı.