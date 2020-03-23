Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
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Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle cezaevinde çıkan isyanda 23 mahkum hayatını kaybetti.

23.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:03
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da cezaevlerinde korona virüs salgınına karşı tedbir talep eden mahkumlar tarafından başlatılan protestolar çatışmaya dönüştü. Başkent Bogota'daki La Modelo hapishanesinde çıkan isyanda 23 mahkum hayatını kaybetti, 32 mahkum ise yaralandı. Çıkan isyanda hapishanede yangın çıktığı ve mahkumların firar etme girişiminde bulunduğu öğrenildi.

MAHKUMLARIN KAÇMASI ENGELLENDİ

Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello Blanco olaya ilişkin yaptığı açıklamada, La Modelo cezaevinde çıkan çatışmada yaralanan mahkumların hastanelere kaldırıldığını söyledi. Ülkedeki farklı cezaevlerinde La Modelo'da olduğu gibi ayaklanmaların ve firar girişimlerinin yaşandığını söyleyen Blanco, bu ayaklanmalarda da 51 kişinin yaralandığını belirtti. İsyanlarda 7 görevlinin de yaralandığını, 2'sinin durumunun kritik olduğunu ifade eden Blanco, hiçbir mahkumun kaçmasına izin verilmediğini söyledi.

CEZAEVLERİNDE KORONAVİRÜS VAKASI YOK

Blanco, "Engellenen bir kaçış planı var. Ayrıca bu planın ya da ayaklanmaların ortaya çıkmasına neden olacak bir sağlık sorunu da bulunmuyor. Bugün korona virüs bulaşmış tek bir mahkum yok" dedi.

Korona virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Kolombiya'da son yapılan açıklamaya göre 231 korona virüs vakası bulunuyor.

Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 23 mahkum öldü

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