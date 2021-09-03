Kolombiya çok uluslu arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı
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Kolombiya çok uluslu arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Uçağın geçişinden detaylar Paraşütçülerin uçaktan atlaması Çok uluslu arama kurtarma tatbikatından detaylar Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden Tuğgeneral Carlos Silva ile röportaj Paraguay Hava Kuvvetleri'nden Yarbay Mario Adornoile röportaj KOLOMBİYA - Kolombiya Hava Kuvvetleri ev...

Uçağın geçişinden detaylar

Paraşütçülerin uçaktan atlaması

Çok uluslu arama kurtarma tatbikatından detaylar

Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden Tuğgeneral Carlos Silva ile röportaj

Paraguay Hava Kuvvetleri'nden Yarbay Mario Adornoile röportaj KOLOMBİYA - Kolombiya Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde, aralarında ABD'nin de bulunduğu 15 ülkenin katılımıyla Puerto Salgar kentindeki Palaquero Üssü'nde çok uluslu arama kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta çok sayıda yaralının olduğu bir deprem senaryosunda arama kurtarma ve yaralı tahliyesi gerçekleştirilirken, paraşütle atlama pratiklerine de yer verildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kolombiya çok uluslu arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı
Kolombiya çok uluslu arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı
Kolombiya çok uluslu arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı
Kolombiya çok uluslu arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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