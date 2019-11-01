Kocasının soyunma odasında kendisini öptüğünü söyleyen Pınar Altuğ: Yoksa taciz olur!

01.11.2019 12:12

Yıllardır yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la YouTube kanalı üzerinden program yapan gazeteci Sibel Arna'ya konuk olmuş Altuğ, programda eşinin soyunma odasına dalıp dudaklarından öptüğünü söylemişti. Altuğ, olayla ilgili " Öyle bir hareketi yapmak yürek ister. Yoksa taciz olur. Gönül olmadan durduk yere. Yağmur kocam" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İÇERİYE DALIP DUDAKLARIMDAN ÖPTÜ"

Yağmur Atacan'la ilişkiye nasıl başladıklarını anlatan Pınar Altuğ, "Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım. Merhaba diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte. 13,5 yıl oldu." dedi.

"YOKSA TACİZ OLUR"

Nişantaşı'nda bir etkinliğe katılan Altuğ, Yağmur Atacan ile aralarında elektriklenme olduğu için öpüştüklerini söyleyip "Tanışma değil, hiç tanımadığım bir adam sizce odama girip beni öpmeye kalksa başına ne gelir? Tabii ki arada bir enerji, bir şey ilerliyor, o da bu cesareti buluyor. Aynı dizide oynuyorduk, ne kadar zaman sohbet ediyorduk, sonra böyle bir şey yaptı. Öyle bir hareketi yapmak yürek ister. Yoksa taciz olur. Gönül olmadan durduk yere... Yağmur kocam, canım, ciğerim ama herhangi bir insanoğlu için yürek ister onu yapmak." diyerek durumun arka planını anlattı.