Kocasının 'bakımsızsın' diyerek darbettiği kadın, hayatını kaybetti - yeniden
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Kocasının 'bakımsızsın' diyerek darbettiği kadın, hayatını kaybetti - yeniden

Kocasının 'Bakımsızsın' diyerek darbettiği kadın, hayatını kaybetti (2)CENAZE ADLİ TIP'TAN ALINDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'in cenazesi, İzmir Adli...

15.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:00

Kocasının 'Bakımsızsın' diyerek darbettiği kadın, hayatını kaybetti (2)

CENAZE 'TAN ALINDI

İzmir'in ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 'in cenazesi, İzmir Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Tekin'in cenazesi, ikindide toprağa verilmek üzere kırsal Kızılcavlu Mahallesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kocasının 'bakımsızsın' diyerek darbettiği kadın, hayatını kaybetti - yeniden
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