Kocasını Öldüren Kadın, Cesedi Bahçeye Gömerken Komşularına Yakalandı
Hatay'ın Belen ilçesinde 35 yaşındaki kadın, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedi 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın bahçesine gömdü. Cani kadının eşini bahçeye gömdüğünü gören komşular polise ihbarda bulundu.
Hatay'ın Belen ilçesinde, Havva Z. (35), eşi Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Bahçede yapılan kazıda 1 çocuk babasının battaniyeye sarılı ceset parçaları bulundu.
TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRDI
Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Havva Z., bir çocuğunun babası eşi Mikail Z. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Havva Z., eşini bıçaklayarak, öldürdü. Daha sonra cesedini 4 parçaya ayırıp, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü.
KOMŞULAR BAHÇEYE GÖMERKEN GÖRDÜ
Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı bir şeyler gömdüğünü görüp, polise ihbarda bulundu.
GÖZALTINA ALINAN KADIN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan Havva Z., eşini öldürüp arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cesedini, battaniyeye sarılı halde buldu. Ceset parçaları, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Havva Z.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
-
İSALAM DAN UZAKLAŞILAN HER AN BU HABERLERİ DUYMAK O KADAR DA ŞAŞIRTMASA GEREK ANCAK ALLAH''I CC ZİKREDEN KALP MUTMAİN OLUR . BU DA ÜLKEMİZ DE İSLAMIN ANCAK ADININ VAR OLDUĞU YAŞANMADIĞININ AÇIK BİR DELİLİDİR. BAKALIM BU LAİKLİK BAŞIMIZA DAHA NE KADAR DERT AÇACAKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
CAG ATLAYAN YENI TÜRKIYEYI ILERI DEGIL CAHILIYE DEVRINE ATLATANLARA HAYIRLI OLSUN BÖYLE BIR ÜLKEDE TOPTAN KAFAYI ÜSÜTMEDIGIMIZ ICIN ALLAHA SÜKRETMEK GEREKIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Erkeğe şiddete hayır, erkeğe uzanan eller kırılsın, kadın zorbalığına bir son...Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
Örtülü bacım yapmaz günah carpilmayalimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
yolda yürürken yanlışlıkla böceğe bassam çıkan sesten ürperen benim aklım almıyor nasıl bir vahşettir bu . . her gün en az 2 tane cinayet haberi ya adam kadını ya kadın admı öldürüyor parçalıyor. bu insanlar normal değil bu kesinde ben bakırköyde yatıpta hiç cinayet işleyen duymadım açıkçası bunlarınki delilikten öte kendilerinden geçmişlerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır