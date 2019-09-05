Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı

05.09.2019 20:59

Ukrayna'nın kuzeyindeki Obariv köyünde yaşayan Maria adlı 48 yaşındaki kadın, kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesti. Kocasının cinsel organını kestikten sonra köpeklere yediren kadın komşularının ihbarı üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.

Polis, kadının yıllarca şiddet gördüğünü, yaşadığı şiddete son vermek için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

EKMEK BIÇAĞIYLA KESTİ

Maria, gece vardiyası çıkışı eve gelen kocasını boğduktan sonra kafasını ve cinsel organını ekmek bıçağıyla kesti. Kocasının cinsel organının köpeklere yediren Maria, kocasının vücudunu tamamen parçalamak istediğini, ama başarılı olamadığını söyledi.

KANLAR İÇİNDE SOKAĞA ÇIKTI

Kocasını öldürdükten sonra kanlar içinde sokağa çıkan kadın komşusu Nadezhda Opanasiuk ile karşılaştı. Maria komşusuna kocasını öldürdüğünü söyledi. Durumu teyit etmek için eve giden komşusu, adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Diğer komşuların polise haber vermesi üzerine gözaltına alınan Maria tutuklandı. Maria'nın oğlu Viktor, annesini hiçbir zaman affetmeyeceğini ve kendisini artık görmek istemediğini söyledi.