Kocası ve Arkadaşlarının Zorla Dans Ettirmek İstedikleri Kadın Demir Çubukla İşkence Gördü

Pakistan'da 3 yıllık evli olan 22 yaşındaki Asma Aziz, kocasının kendisi ve arkadaşları için dans etmesi teklifin kabul etmeyince kocası Mian Faisal ve arkadaşları elbiselerini yırtıp kendisini çıplak bıraktıktan sonra demir çubuklar ile döverek saçlarını kestiler.

Asma, yaşadığı işkenceyi sosyal medyada paylaştığı bir videoda anlattı.

Sürekli şiddet gördüğü kocasının ve arkadaşının kendisine yaşattıkları işkenceden sonra evden kaçıp polise sığınan Asma, polis merkezinde kocası ve arkadaşları hakkında şikayetçi olmak istediğini ama polislerin kendilerine rüşvet vermesi şartı ile şikayet dilekçesini işleme koyacaklarını söylediklerini belirtti.

Anne ve babası olmayan Asma, yaşadıklarını anlattığı videoyu paylaşarak yardım istedi. Videonun yayınlanmasından sonra koca ve arkadaşları tutuklandı.