Kocası tarafından öldürülen kadının babası, sözleriyle kan dondurdu

Kocası tarafından öldürülen kadının babası, sözleriyle kan dondurdu

Kuzey Irak'ta yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın, kocası tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olay sonrası öldürülen kadının babası, "Kızım şimdi hak ettiği cezayı aldı" sözleriyle dehşete düşürdü.

04.09.2019 15:58
Kocası tarafından öldürülen kadının babası, sözleriyle kan dondurdu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de evli bir kadın, başka bir erkekle ilişkisi olduğu gerekçesiyle beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME BAHÇESİNDE KURŞUNLADI

Cezasını tamamladıktan sonra tahliye olan kadın, ilk iş olarak kocasına boşanma davası açtı. Pazar günü Erbil'de görülen duruşmada dava için mahkemeye gelen kadın, otoparkta kocası tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Karısını gözünü kırpmadan öldüren katil zanlısı, olay yerinde yakalandı.

BABANIN SÖZLERİ KAN DONDURDU

Cinayetin töre cinayeti olduğunu belirten kadın hakları savunucusu bir örgütün başkanı, cinayetten sonra kadının babasının katil damadını savunduğunu ve cinayet için "Kızım şimdi hak ettiği cezayı aldı" dediğini söyledi.

CEZAEVİNDEYKEN DAVA AÇMAK İSTEMİŞ AMA...

Öte yandan kadının cezaevindeyken kocasına boşanma davası açmak istediği, ancak yasalar gereği kendisine izin verilmediği öğrenildi.

Kocası tarafından öldürülen kadının babası, sözleriyle kan dondurdu
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YORUMLAR (35)

  • ASABİ:
    KÜRESEL ISINMA DOLAYSIYLA ÜLKENİN AZ YAĞIŞ ALAN BÖLGELERİNDE KURAKLIKLARI ÖNLEMEK İÇİN YERALTI VE YERÜSTÜ SU TOPLAMA ALANLARI OLUŞTURMALI BOŞA AKAN SULAR BU ALANLARA YÖNLENDİRİLMELİ BUNDAN SONRA ÜLKEMİZDE KISA SÜREDE YAĞAN VE SELE NEDEN OLAN ANİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ÇOĞALACAK BU SULARIN AKACAĞI YÖNLER TESPİT EDİLİP BURALARDA SU REZERV ALANLARI OLUŞTURULMALI İDARECİLER ÇILGIN PROJE MILGIN PROJE SAÇMALIKLARIYLA UĞRAŞACAKLARINA KAFALARINI DAHA FAYDALI İŞLERE YOĞUNLAŞTIRSINLAR
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  • TENEKE ADAM:
    Bu olayın tam tersini göreniniz , veya duyanınız var mı ? Kocasının genel eve gittiğini duyan bir kadın , töre gereği yol ortasında vurdu . Var mı böyle bir haber ?. . . Töreler neden hep kadınlar üzerinde uygulanır ?
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  • ULUBATLI:
    Lan ,adamın yaptığı doğru değil ,kadının da doğru değil tabii.hemi nerden biliyorsunuz müslüman olduğunu ,olay kuzey irakda oluyor ,orada hiristiyanda var yezidi de , yezidiler kendi ırkından dininden olmayana hiçbir zaman kız vermezler ,öyle birşey olunca cezalandırıyorlar. onlar öyle yaşamak istiyorlarsa neyapalım.tabii iyi birşey değil öyle cezalandırmak.
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  • HICRANMISIN NESIN:
    bende senin feminist yorumlarına deliriyorum.sana ne ablacım herkesin namus kavramı farklı.. biri namus için yaşar biri namussuzluk için.. senin yolun belli bari üç beş tane kalmis namus düşkünü insanlara laf etme..kadının cezası belli zaten (recm. )
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  • HİCRANNNNN:
    senin gibiler yüzünden böyle oluyor öldürmesi mi lazım kadın boşanır başının çaresine bakar siz merak etmeyin ne yaptı da bu duruma düştü kadın siz sanımıyorsunuz ki o kocasının yanına gidecek allahım verdiği can allah alır siz kimsiniz de ceza veriyorsunuz valla okudukça böyle yorumları iyice deliriyorum
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