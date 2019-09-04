Kocası tarafından öldürülen kadının babası, sözleriyle kan dondurdu

04.09.2019 15:58

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de evli bir kadın, başka bir erkekle ilişkisi olduğu gerekçesiyle beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME BAHÇESİNDE KURŞUNLADI

Cezasını tamamladıktan sonra tahliye olan kadın, ilk iş olarak kocasına boşanma davası açtı. Pazar günü Erbil'de görülen duruşmada dava için mahkemeye gelen kadın, otoparkta kocası tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Karısını gözünü kırpmadan öldüren katil zanlısı, olay yerinde yakalandı.

BABANIN SÖZLERİ KAN DONDURDU

Cinayetin töre cinayeti olduğunu belirten kadın hakları savunucusu bir örgütün başkanı, cinayetten sonra kadının babasının katil damadını savunduğunu ve cinayet için "Kızım şimdi hak ettiği cezayı aldı" dediğini söyledi.

CEZAEVİNDEYKEN DAVA AÇMAK İSTEMİŞ AMA...

Öte yandan kadının cezaevindeyken kocasına boşanma davası açmak istediği, ancak yasalar gereği kendisine izin verilmediği öğrenildi.