: Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı

15.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:12

Ukrayna'nın Zaporizhia kentinde meydana gelen olayda, kocasının kendisini aldattığını iddia eden eş, gece uyurken cinsel organına metal bir somun taktı. Sabah ağrılar içerisinde uyanan koca, cinsel organının morarmış ve şişmiş olduğunu gördü. Somunu cinsel organından önce kendisi çıkarmaya çalışan koca başarılı olamayınca haber verdiği sağlık ekipleri tarafından acilen hastaneye kaldırıldı.

BİR DAHA ALDATMASIN DİYE YAPTI

Olay Ukrayna'nın Zaporizhia kentinde meydana geldi. 40 yaşındaki ve ismi açıklanmayan adam, iddialara göre karısını aldattı. Kocasından intikam almak ve bir daha aldatmasını engellemek isteyen kadın, eşinin alkollü gelip sızdığı bir gece cinsel organına metal somun taktı.

ACILAR İÇERİSİNDE UYANDI

Sabah, cinsel organına takılan metal somun nedeniyle acılar içinde kıvranarak uyanan adam, somunu kendisi çıkarmayı denedi ancak başarmadı. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber evren adam acilen hastaneye kaldırıldı.

DOKTORLAR DA ÇIKARAMADI, 'KOBRA' EKİBİ GELDİ

Acilen hastaneye kaldırılan adam, ameliyathaneye alındı. Doktorların uzun uğraşları sonucu çıkarılamayan metal somunun çıkarılabilmesi için hastaneye ülkenin önde gelen kurtarıcı ekibi olan 'Kobra' çağrıldı.

KOBRA EKİBİ ELEKTRİKLİ SPİRAL KULLANDI

'Kobra' olarak adlandırılan kurtarma ekibi, talihsiz adamın cinsel organındaki metal somunu çıkarmak için elektrikli spiral kullandı. Spiralin metale değmesiyle ortaya çıkan kıvılcımlar zor anlar yaşanmasına neden oldu. Spiral metali keserken sürtünmenin sonucu adamın cinsel organındaki somun da ısınınca suyla müdahale edilmek zorunda kalınıldı.

"ÖZEL EKİPMAN KULLANDIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan kurtarma ekibinin sorumlusu Oleksandr Brienko, "Doktorlar somunu çıkartamayınca bizi çağırdılar. İşi sorunsuz tamamlayabilmek için özel ekipmanlarımızı kullandık. Biz metal nesneyi keserken, adam anestezi altındaydı. Bu yüzden pek bir acı hissettiğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtarma ekibinden Eduard Nekhoroshev de şunları ekledi, "Sık sık benzer sıkışma durumlarıyla karşılaşıyoruz. Bu tip nesneleri çıkartma konusunda oldukça eğitimliyiz."

GELECEKTE BABA OLABİLİR

Bir doktor tarafından yapılan açıklamada ise, "talihsiz adamın yapılan kurtarma operasyonunda üreme sisteminde bir sıkıntı yaratacak durum yaşanmadığını, gelecekte baba olabileceğini, yakında tamamen sağlığına kavuşabileceğini" söyledi.

ALDATTIĞI İÇİN KARISI TARAFINDAN CEZALANDIRILDI

Ukrayna yerel basınında çıkan haberlere göre, cinsel organına metal somun takılan adamın karısını aldattığı için cezalandırıldığı yazıldı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Yine Ukrayna medyasında çıkan haberlere göre, zorlu bir operasyon neticesinde sağlığına kavuşan 40 yaşındaki adamın eşinden boşanmak için dava açtığı belirtildi.

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