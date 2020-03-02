: Kocaeli-temizlik için odaya girdiler, cesetle karşılaştılar

02.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:30

Temizlik için odaya girdiler, cesetle karşılaştılar

İZMİT'te, Yusuf A. (40) konakladığı otelde çarşafla kendisini banyo kapısına astı. Temizlik için odaya girilince Yusuf A. cesediyle karşılaşıldı.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Karayolu Caddesi'nde bulunan bir otele dün gece saat 01.00 sıralarında giriş yaptığı öğrenilen Yusuf A. iddiaya göre gece otel odasında bulunan çarşafla kendini banyo kapısına astı. Öğle saatlerinde odanın temizlenmesi için önce telefon edildi. Cevap alınamayınca görevli personel odaya girince banyo kapısında asılı kişiyle karşılaştı. Otel yetkilileri hemen durumu polise bildirdi. Polis ve 112 Acil ekipleri otele geldi. Yapılan incelemede Yusuf A. yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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