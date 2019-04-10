Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı
Kocaeli'de 1 yaşındaki bebek, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetten yola fırladı. Olay anı, arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yan yolda bulunan TIR'a çarptı. 1 yaşındaki bebek kamyonetten yola fırlarken, o anlar arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.
Kaza dün akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. Tolga Bilgin (30) idaresindeki 41 ABH 985 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bulunan İsmail U.(37) idaresindeki 14 DG 598 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, kamyonette bulunan 1 yaşındaki Hafsa Bilgin kamyonetin ön camından yola fırladı.
ARKADAN GELEN SÜRÜCÜ FARK EDİP DURDU
Arkadan gelen sürücü yola fırlayan bebeği görerek durdu. Yardıma koşanlar yola savrulan bebeği alırken, kazanın şokunu yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan Hafsa Bilgin ile kamyonet sürücüsü Tolga Bilgin (30), eşi Habibe Elif Bilgin (25) ve çocukları Yağız Bilgin'i (4) hastanelere kaldırdı.
Yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Anneler lütfen ön koltuga bebek yada çocuklarınızla oturmayınız Aynı zamanda böyle durumlarda insanlarımızın yardımn severligini taktır ediyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Rabbim canlarını sağ sağlim eylesin inşallah. Onları birbirlerine bağışlasın sağ salim inşallah.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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geçmiş olsunCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Birkaç yıl önce bir Anadolu kasabasında trafik polisine bütün kadınların araçların ön koltuklarında kucaklarında çocuk ile oturduklarını söyleyip buna mani olunması gerektiğini belirttim. Meğer polis benden daha dertliymiş, yanlış iş yapanları durdurduklarında polisleri nasıl tehdit ettiklerini, telefona sarılıp bir yerleri aradıklarını yarım saat anlattı. Özür dileyip ayrıldım.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırPİS FAKİR: aynen yaa sinir oluyorum one cocukla oturan kadinlara .bide anne olucaklarTüm 14 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır