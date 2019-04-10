Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yan yolda bulunan TIR'a çarptı. 1 yaşındaki bebek kamyonetten yola fırlarken, o anlar arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. Tolga Bilgin (30) idaresindeki 41 ABH 985 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bulunan İsmail U.(37) idaresindeki 14 DG 598 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, kamyonette bulunan 1 yaşındaki Hafsa Bilgin kamyonetin ön camından yola fırladı.

ARKADAN GELEN SÜRÜCÜ FARK EDİP DURDU

Arkadan gelen sürücü yola fırlayan bebeği görerek durdu. Yardıma koşanlar yola savrulan bebeği alırken, kazanın şokunu yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan Hafsa Bilgin ile kamyonet sürücüsü Tolga Bilgin (30), eşi Habibe Elif Bilgin (25) ve çocukları Yağız Bilgin'i (4) hastanelere kaldırdı.

Yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA