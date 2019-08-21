Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü

21.08.2019 12:33

Yağış sabah saat 07.00 sıralarında başladı. Etkisi her geçen saat artan yağışta Koceli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi üzerinde bulunan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSU) ait ana su şebeke hattının patlaması üzerine yol tamamen çöktü.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Cadde üzerinde bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Aynı zamanda İzmit kent merkezinde bulunan İzmit Gar'ının önündeki caddeyi de su bastı. Araçlar ve tramvay güçlükle ilerledi.

Kaynak: DHA