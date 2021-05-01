KOCAELİ'DE ESKİ İSTANBUL YOLUNDA DENETİM
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri, eski İzmit-İstanbul yolunda araçları durdurarak, araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri, eski İzmit-İstanbul yolunda araçları durdurarak, araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tam kapanma kapsamında sorumluluk sahasında denetimlerde bulunuyor. Jandarma ekipleri, Dilovası Köseler mevkiinde eski İzmit-İstanbul yolunu kullanarak seyahat edenleri denetledi. Denetimlerde, kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kararlarına muhalefetten cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı