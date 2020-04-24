Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
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Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

İzmit'te çöp alanında çuval içinde bulunan battaniyeye sarılı ceset, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı. Çuvalın alındığı yerden yola çıkan polisin ulaştığı şüpheli, cesedin 18 yıl önce bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyi Ercüment Çetin'e ait olduğunu itiraf etti. Katil zanlısının cesedi yıllarca üzerine kum dökerek evinde sakladığı saptandı.

24.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:57
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

İzmit Karadenizliler Mahallesi'ndeki çöp döküm alanında, geçen salı günü geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran işçiler, çuval içinde battaniyeye sarılı halde, çürümüş ceset buldu.

İşçilerin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Önce çöp kamyonları sürücüleriyle irtibata geçilerek cesedin çıktığı çuvalın alındığı yer belirlendi. Çuvalın, Serdar Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki daireden çöpe atıldığı saptandı. Bilgilerine başvurulan apartman yöneticileri ise polise, çuvalı, binada koronavirüs nedeniyle temizlik yaptıkları sırada, 1999 yılından beri kullanılmayan ve kapısı olmayan dairede bulup, çöpe attıklarını anlattı.

Bu bilgilerden yola çıkarak araştırmasını genişleten polis, dairenin, 17 Ağustos 1999depreminden sonra, Sakarya'ya taşınan bir aileye ait olduğunu öğrendi. Ailenin Sakarya'daki adresine giden polis, R.Ç. (39) ve E.Ç .(42) isimli kardeşleri sorguya aldı. Kardeşlerden R.Ç.'nin ifadesi, çuvaldaki cesedin sırrını ortaya çıkardı.

AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Cesedin ağabeyi Ercüment Çetin'e ait olduğunu söyleyen R.Ç., ağabeyinin çok öfkeli biri olduğunu bu nedenle sık sık kavga ettiklerini belirterek, 18 yıl önce yani 2002 yılında Sakarya'da bıçaklayarak öldürüp, battaniyeye sardığı cesedi, çuvala koyup, kullanmadıkları İzmit'teki eve getirdiğini itiraf etti. Şüpheli kardeş, cesedin olduğu çuvalı üzerine kum dökerek sakladığını bildirdi. Cesedin üzerine kum dökülmesi nedeniyle çürüme olmadığı belirtildi.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

18 yıl önce kardeşini öldürerek cesedini çuvala koyup kullanmadıkları evde kuma gömen R.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağabeyi E.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

Kaynak: DHA

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