Koç Geleneksel Dayanışma Çayı" Programı

Bursa'da, Koç Ortaokulu tarafından "Koç Geleneksel Dayanışma Çayı" düzenlendi.

Merkez Nilüfer ilçesindeki bir salonda gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin ilk tasarım meslek yüksekokulu olan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğrencilerinin 2017-2018 dönemi bitirme projesi olan "Geleneksel Türk Motifleri" temalı defile de yapıldı.

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Koç Ortaokulu Müdürü Muharrem Keskin, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Etkinliğin veliler tarafından beğenildiğini aktaran Keskin, "Her sene üzerine bir şeyler koyarak programı geliştiriyoruz. Bu yıl Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu ile birlikte 'Geleneksel Türk Motifleri' temalı öğrencilerin tasarladıkları defile yapıldı. Velilerin ilgisi oldukça iyiydi." diye konuştu.

Kaynak: AA