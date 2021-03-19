Kobra Murat kimdir? Kobra Murat peruksuz halinin fotoğrafı!

Kobra Murat peruksuz hali merak ediliyor. Kobra Murat, şarkılarının sözleri, giyimiyle, sahne performanslarıyla ve danslarıyla dikkat çeken bir Roman şarkıcıdır. Neşeli yapısıyla roman camiasının dikkat çeken ismi Kobra Murat hakkındaki tüm detayları yazımızdan bulabilirsiniz! Kobra Murat kimdir? Kobra Murat nereli, kaç yaşında? Kobra Murat gerçek adı ne? Kobra Murat eşi ve çocukları! sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz!

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat gerçek adı: Murat Divandiler

Kobra Murat nereli: Roman asıllı İstanbullu

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Romanların Prensi diye anılan Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlenmiştir ve evli ve 3 çocuk babasıdır. Oğulları Doğuş ve Yiğithan'dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007'de Sergül dünyaya geldi. Gerek sosyal medyada gerek TV ekranlarında sergilediği şovlarla popüler bir hal alan Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor. Kobra Murat Kalite ve Antalya Gaydası parçaları oldukça ünlüdür.

KOBRA MURAT PERUKSUZ HALİ

Romanların prensi lakaplı şarkıcı Kobra Murat, Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk oldu. Kobra Murat, programda yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

EŞİNE ŞİİR OKUYORDU

Eşi Emine'ye yazdığı şiiri okuyan Kobra Murat, bir anda kafasındaki peruğu çıkararak izleyenleri şaşırttı. Doğal haliyle kalan Kobra Murat, peruğu çıkardıktan sonra oynamaya devam etti.