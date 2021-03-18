Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı
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Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı

18.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:24

Lerzan Mutlu'nun programına konuk olan Kobra Murat, eşi için yazdığı şiiri okurken peruğunu çıkardı.

Romanların prensi lakaplı şarkıcı Kobra Murat, Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk oldu. Kobra Murat, programda yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

EŞİNE ŞİİR OKUYORDU

Eşi Emine'ye yazdığı şiiri okuyan Kobra Murat, bir anda kafasındaki peruğu çıkararak izleyenleri şaşırttı. Doğal haliyle kalan Kobra Murat, peruğu çıkardıktan sonra oynamaya devam etti.

Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı
Haber Yorumları (14)
AYLİN: Napsın şapkası olmayınca peruğunu çikarmis)
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ADİL OL: yazmaya değmez
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ELO: Bende kendi saçı sanıyordum sadece uzun olan kısmı eklemedir diyordum ??
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