KOBİ'ler ve girişimciler, Rekabetçi Sektörler Programı'nda buluştu
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KOBİ'ler ve girişimciler, Rekabetçi Sektörler Programı'nda buluştu

18.03.2021 21:40 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:02
KOBİ'ler ve girişimciler, Rekabetçi Sektörler Programı'nda buluştu

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mali işbirliği kapsamında KOBİ'lerin ve girişimcilerin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Rekabetçi Sektörler Programı tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mali işbirliği kapsamında KOBİ'lerin ve girişimcilerin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Rekabetçi Sektörler Programı tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte akademisyenler, proje faydalanıcıları, sivil toplum kuruluşlarından sanayiciler ve kamu çalışanları bir araya geldi. "Etkisi ve Ötesi" temasıyla düzenlenen etkinlikte hazırlıklarına geçtiğimiz yıl başlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) üçüncü dönemi çerçevesi ve çalışmaları katılımcılara aktarıldı.

"Geleceğe Hazırlanmak" başlıklı panelde IPA için bir sonraki finansal görüş ve stratejik yön beklentileri konuşuldu. Panelde IPA'nın üçüncü dönem taslak planlarını anlatan Avrupa Birliği Mali Programları Dairesi Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya Avrupa Birliği tarafından fonlanan projelerin yüzde 42'sinin dijital dönüşüm projeleri olduğunu söyledi. Sağkaya, "Gelecek dönemde bizim de yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm projeleri üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor" dedi.

"Ortak Çabalarla Daha Güçlüyüz" başlıklı bir konuşma yapan Rekabetçi Sektörler Programı teknik destek projesi takım lideri Natasa Gospodjinacki, başarıya ulaşmak için projelerin görünürlüğünün önemli olduğuna dikkat çekti. Gospodjinacki projelere yönelik fonların doğru kullanılmasının, gelecek dönem proje fonlamalarını olumlu yönde etkileyeceğini de belirtti.

Gospodjinacki daha sonra "Deneyim paylaşımı" oturumlarında ise IPA 2 döneminin proje faydalanıcıları bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Toplantının devamında katılımcılar Görünürlük Bilgilendirme Toplantısı, Teknik Dosya Hazırlığı, İhale ve Değerlendirme, Uygulama başlıklı eş zamanlı oturumlarda bir araya geldi. Rekabetçi Sektörler Programı tanıtım etkinliği teknik çalışma gruplarının bulgularının sunumu ile sona erdi. - ANKARA

KOBİ'ler ve girişimciler, Rekabetçi Sektörler Programı'nda buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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