Kızlarının bulunduğu haberini böyle aldılar
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Kızlarının bulunduğu haberini böyle aldılar

Kızlarının bulunduğu haberini böyle aldılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HADIMKÖY'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) bulundu.

HADIMKÖY'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) bulundu. Kızlarının bulunduğu haberini alan anneleri sevinçten gözyaşı döktü. 

Kızlarına sarılmayı beklediğini söyleyen anne Semra Yüksel, "Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde. İnşallah, artık sarılmayı bekliyorum. Söz veriyorum onları tatile götüreceğim. Çok sevinçliyim. Ben onları eğlendireceğim. Ben götüreceğim tatile. Gelsinler yeter ki, gelsinler. Sabahtan beri bu TOKİ halkını, çevresini didik didik aradılar, tanıdık, tanımadık herkese çok teşekkür ederim" dedi.Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş de, "Emeği geçen, dua eden herkesten Allah razı olsun. Ne diyeyim, dünyalar benim oldu. Güneş battığından beri, dünya kafama yıkıldı" diye konuştu.


Kızlarının bulunduğu haberini böyle aldılar
Kızlarının bulunduğu haberini böyle aldılar
Kızlarının bulunduğu haberini böyle aldılar
Kızlarının bulunduğu haberini böyle aldılar
Kızlarının bulunduğu haberini böyle aldılar
Kızlarının bulunduğu haberini böyle aldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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