Kızları yan odada uyurken, karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kızları yan odada uyurken, karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Kızları yan odada uyurken, karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Erdemli ilçesinde Ahmet Çetin, 2 kızı odalarında uyurken tartıştığı eşi Semra Çetin'i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Çetin'in cansız bedenini, sesler üzerine uyanan 24 yaşındaki kızı buldu.

Öğle saatlerinde Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı apartmanda Ahmet ve Semra Çetin çifti arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Kavga sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçakladı. Semra Çetin hayatını kaybederken Ahmet Çetin ise kaçtı.

Kızları uyurken, eşini defalarca bıçaklayıp, öldürdü

KIZLARI BULDU

Olay sırasında odasında uyuyan çiftin 2 kızından biri, uyanıp odasından çıktığında annesinin kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Semra Çetin'in öldüğünü tespit etti.

Polis, Ahmet Çetin'in yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı, istediği olunca sevgi kelebeğine döndü
Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı, istediği olunca sevgi kelebeğine döndü
Lüks rezidansta akılalmaz hırsızlık! Sahte polisleri organize eden de soyulan da Ugandalı çıktı
Lüks rezidansta akılalmaz hırsızlık! Sahte polisleri organize eden de soyulan da Ugandalı çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kızları yan odada uyurken, karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:17:46. #1.16#

title