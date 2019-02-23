Kızlardan Oluşan İki Grup, Cadde Ortasında Birbirine Girdi!
Samsun'da kızlardan oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kızların birbirlerini cadde ortasında kovaladığı kavga sırasında kızlardan bir tanesi kesici alet ile bacağından yaralandı.
Samsun'da kızlardan oluşan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi kesici aletle hafif yaralanarak hastanelik oldu. Kızların cadde ortasındaki kovalamaca ve kavga anı ise cep telefonuyla görüntülendi.
KOVALAMACA SIRASINDA KIZLARDAN BİRİ BACAĞINDAN YARALANDI
Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kızlardan oluşan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle kızlar birbirlerini cadde ortasında kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında ise kızlardan bir tanesi kesici alet ile bacağından yaralandı.
KAVGAYA KARIŞAN KIZLAR GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer şahıslar ise polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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akpye oy vermez bunlar yazık belliki malum partinin elemanları gibi giyinmişlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kız derken...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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memleket bitti bide bu gençlige güveniyor erdogan çok yazık bunlardan bir cacık olmaz millete vatana hayır gelmez kadın müsvetteleri alan adam iki kere düşünsün bunlarıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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REZİLLİK...UTANIN BE..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne kızı kocaman karılara benziyorlarCevap Yaz 6 Yayından Kaldır