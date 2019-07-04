Kızının ölüm tuzağından sağ çıkan baba konuştu: Silah tutukluk yaptı, hayatım kurtuldu
Bayrampaşa'da, evdeki uyuşturucu ve parayı çalmak için kızının azmettirdiği sevgilisi tarafından yatağında bıçaklanan baba, "Kafama dayadıkları silah ateş almadı." dedi.
İstanbul Bayrampaşa'da, Recai Ü. isimli vatandaş evdeki uyuşturucu ve parayı çalmak isteyen kızının azmettirdiği sevgilisi tarafından yatağında bıçaklandı. Ölümden dönen adam ifadesinde, "Yatağımda uyurken iki şahıs beni yastıkla boğmaya çalıştı. Kafama dayadıkları silah ateş almadı." dedi.
NE OLDU?
İstanbul Bayrampaşa'da, Recai Ü.'nün kızı N.Z.Ü'yle arasının iyi olmadığı ve genç kızın babasından kurtulmak istediği, bu nedenle erkek arkadaşı Abdülkadir Y. ile babasını öldürme konusunda plan yaptığı tespit edildi. Planın eve hırsızlık amacıyla girecek olan Abdülkadir Y.'nin evdeki uyuşturucuyu ve silahları aldıktan sonra yaşanacak arbedede baba Recai Ü.'yü öldürmek üzere kurgulandığı ortaya çıktı. Plan kapsamında Abdulkadir Yavuz ve Cihan Bedir, hırsız gibi girdikleri evde Recai Ü.'yü bıçaklayıp kaçtı. Elleri yüzleri kan içindeki zanlılar mahalle bekçilerine yakalandı.
Akşam'ın haberine göre, dedektifler, N.Z.Ü.'nün (16) babasını öldürmesi için sevgilisi Yavuz ile yakın arkadaşı Bedir'i azmettirdiğini belirledi. Evdeki 1.9 kilogram esrar, 2 silah ve paraları alıp kaçmayı planlayan 3 zanlı tutuklandı.
"ATEŞ ETTİ ANCAK SİLAH PATLAMADI"
Ölümden dönen ve daha önceden de gırtlak kanseri tedavisi gören Recai Ü., o anları şöyle anlattı: "Yatağımda uyurken iki şahıs beni yastıkla boğmaya çalıştı. Cihan da kafama tabanca dayadı. Direnince Abdülkadir bıçaklamaya başladı. Ateş etti ancak silah patlamadı. Ellerindeki bıçağı alarak kendimi savunmaya başladım."
"UYUŞTURUCU MADDE VE 1 SİLAH BANA AİT"
Baba Recai Ü., "Uyuşturucu maddeler bana aittir. Bulunan 2 adet tabancanın bir tanesi bana aittir. Diğeri bana ait değildir. Uyuşturucu maddeyi ve hassas teraziyi yaklaşık 9 ay önce Fatih Aksaray'da tanımadığım bir kişiden satın aldım. Gırtlak kanserim başlayınca uyuşturucu maddeyi ve diğer malzemeleri sakladım. Daha sonra tedavimle uğraştım. Hassas teraziyi almış olduğum uyuşturucu maddelerin doğruluğunu tartmak için almıştım. Ben kesinlikle uyuşturucu madde satıcısı değilim. Bu maddeyi kendim kullanmak için satın almıştım. Uzun yıllar kullandım ancak şu anda kanserin 4. Seviyesindeyim yüzde 88 engelli raporum vardır. Zeynep ile bu şahıslar arasında nasıl bir ilişki var bilmiyorum. Ben kesinlikle kızıma karşı herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadım" dedi.
Adliyeye sevk edilen baba Recai Ü. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Evlat duğurtmak yada doğurmaksa mesele hayvanlar bu işte sizden daha hızlı, mesele evlat yetiştirmek yeğeeeen.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Evde esrar ve silahın ne işi var. Böyle bir evde ancak böyle bir evlat yetişir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAMIN EVINDEN 1 KİLO 900 GRAM ESRAR VE İKİ ADET SİLAHLA BIR ADET HASSAS TERAZI CIKIYOR VE BU ADAM İÇİCİYİM DİYİP ADLI KONTROL SARTIYLA DISARIYA CIKIYORSA. BU ULKEDE ADALET YERINE OTURMUS DEMEKTIR . :)))))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BÖYLE BABAYAAAA BÖYLE EVLAT HALİMİZE ÇOK ŞÜKÜRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne yazacağımı bilemedim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne hayatlar var be! Her halimize şükürler olsun.Cevap Yaz 39 Yayından Kaldır
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hayırlı evlat nasip etsin Rabbim herkeseCevap Yaz 32 Yayından Kaldır
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Amin kardeşimYayından Kaldır
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''''Haram Yolda Huzur Ararsan Huzur Sana Haram Olur'''' Evdeki uyuşturucuya para harcayacağına kızının iyi yetişmesi yolunda harcasaydın ona gerekli sevgiyi şevkatti göstererek büyütseydin bunlar olmazdı. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bence adamda doğru ayakkabı değil su testisi su yolunda kırılır atalarımız ne güzelde söylemişCevap Yaz 4 Yayından Kaldır