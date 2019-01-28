Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın
Van'da tartıştığı 18 yaşındaki kızını boğarak öldüren N.A. isimli kadın, karakola giderek polislere evinin anahtarını verip "Kızımı öldürdüm, cesedi şu an evde" dedi.
Van'ın Tuşba ilçesinde N.A. isimli kadın, polis merkezine giderek, 18 yaşındaki kızı Ayşe A.'yı boğarak öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Polislere evinin anahtarını vererek "Kızımı eve geç geldiği için öldürdüm gidin cesedini alın" diyen annenin sorgusu devam ederken, talihsiz kızın cesedi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Kan dondurucu olay, 27 Ocak pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Van'ın Tuşba İlçesi'nde meydana geldi.
EĞLENCE MERKEZİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
İddialara göre, 18 yaşındaki Ayşe A.'nın annesi ve babası bir süre önce aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma sürecinin ardından, annesiyle yaşayan Ayşe A. geçimlerini sağlamak için bir eğlence merkezinde çalışmaya başladı. İşi sebebiyle evine geç giden genç kız ile annesi arasında sık sık tartışma yaşanıyordu. Cumartesi gecesi Ayşe A. yine eve geç gidince annesiyle aralarında kavga çıktı.
"EVDE KIZIMI ÖLDÜRDÜM"
Sözcü gazetesinden Tugay Saday'ın haberine göre, Pazar sabahı karakola giden anne N.A. polise evinin anahtarını vererek "Kızımı öldürdüm, cesedi şu an evde" dedi. Eve giden ekipler, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
"KENDİME GELDİĞİMDE AYŞE ÖLMÜŞTÜ"
İfadesinde; kızının eğlence merkezinde çalışmasına karşı olduğunu anlatan anne N.A.'nın "Eve geç geldiği için tartıştık. Tartışma alevlenince cinnet geçirerek Ayşe'nin boğazına sarıldım. Kendime geldiğimde Ayşe ölmüştü" dediği öğrenildi.
BABA DA EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ
Anne N.A.'nın ifadesinin ardından Ayşe A.'nın babası da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
"ÖLÜMÜM ANNEMİN ELİNDEN OLACAK"
Ayşe A.'nın arkadaşları, "Ayşe hayat dolu biriydi. Ama annesinin sürekli kendisine baskı uyguladığını söylüyordu. Bir hafta önce Ayşe bize, 'Bir gün ölümüm annemin yüzünden olacak' demişti. Bunu söyledikten bir hafta sonra da bu olay yaşandı. Bize hep, 'Kızlarına güzel davranan annelerine çok özeniyorum' derdi. Çok acı bir olay" ifadelerini kullandılar.
Van Polisi'nin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.
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Üzücü bir olay çocuğu sadece dünya hali gelenek misali dünyaya getirmeyi düşünürsen böyle içler acıs olaylara şahit olunabiliyor ilk önce o çocuğa sevgiyi şefkati ve Aile düzeninin sorumluluklarını iyi niyetle vereceksinki sana güvenip seninde onun için yaşamaya değerli olduğunu anlayıp ikili iletişimin değerini anlasın Malesef millet olarak halen daş çağında yaşıyorum sananlar var Sen ister Ana ister Baba ol istersen evlat ol hiç kimsenin bir birilerinin canına kasıt etmeye bir hakkı yok kendi isteklerine veya beklentilerine uymuyor diyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Özgürlük adı altında her şeyi yapmaya çalışan gençler ve bunları kabul etmeyen ebeveynlerin bir çatışmasıdır bu olay. Allah rahmet eylesin. Ülkemiz sosyal alanda bir kırılma geçiriyor maalesef.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Tasvip etmiyorum ama o anneyi çok iyi anlıyorum. Her anne evladını kötü yerlerden korumak isterCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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YAZIK OLMUŞ KIZA BİR ANNE EVLADINA NE OLURSA OLSUN KIYMAMALI DEMEKKİ HİÇ SEVMEMİŞ VE SEVİLMEMİŞ SAYILMAMIŞ BUNLAR HEP ANNE VE BABALARININ SUÇU Çİ·NNET GEÇİRMİŞ BEN ALMANYADA TÜRK AİLELERİNİ TANIYORUM 5 VEYA 3 ÇOCUKLU AİLELER VAR ANNE ÇALIŞIYOR BİRDE ÇOÇUKLARIN BAKIMI OKULU NEDEN BU ANNELER CİNNET GEÇİRMİYORLAR ŞİMDİ PİŞMAN OLMUŞDUR AMA ÇOK GEÇ BİRAZDA SİNİRLERİMİZE HAKİM OLMAYI ÖĞRENELİM ARTIK ESKİLERİN DEDİKLERİ AKLIMA GELDİ ÖFKEYLE KALKAN ZARARLA OTURUR DOĞRUYMUŞ . ALLAH RAHMET EYLESİNCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Suç anada babada o yaşta bir kız çocuğunu çalışmaya mecbur kılan sebep kendileriyken birde sorgulama şekilleri yokmu bir ALLAH bildiği gibi yapsın böyle ana babaları sen evladına güzel gelecek sağlama sonra bedel ödetCevap Yaz 8 Yayından Kaldır