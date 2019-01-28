Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın

Van'ın Tuşba ilçesinde N.A. isimli kadın, polis merkezine giderek, 18 yaşındaki kızı Ayşe A.'yı boğarak öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Polislere evinin anahtarını vererek "Kızımı eve geç geldiği için öldürdüm gidin cesedini alın" diyen annenin sorgusu devam ederken, talihsiz kızın cesedi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kan dondurucu olay, 27 Ocak pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Van'ın Tuşba İlçesi'nde meydana geldi.

EĞLENCE MERKEZİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İddialara göre, 18 yaşındaki Ayşe A.'nın annesi ve babası bir süre önce aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma sürecinin ardından, annesiyle yaşayan Ayşe A. geçimlerini sağlamak için bir eğlence merkezinde çalışmaya başladı. İşi sebebiyle evine geç giden genç kız ile annesi arasında sık sık tartışma yaşanıyordu. Cumartesi gecesi Ayşe A. yine eve geç gidince annesiyle aralarında kavga çıktı.

"EVDE KIZIMI ÖLDÜRDÜM"

Sözcü gazetesinden Tugay Saday'ın haberine göre, Pazar sabahı karakola giden anne N.A. polise evinin anahtarını vererek "Kızımı öldürdüm, cesedi şu an evde" dedi. Eve giden ekipler, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"KENDİME GELDİĞİMDE AYŞE ÖLMÜŞTÜ"

İfadesinde; kızının eğlence merkezinde çalışmasına karşı olduğunu anlatan anne N.A.'nın "Eve geç geldiği için tartıştık. Tartışma alevlenince cinnet geçirerek Ayşe'nin boğazına sarıldım. Kendime geldiğimde Ayşe ölmüştü" dediği öğrenildi.

BABA DA EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Anne N.A.'nın ifadesinin ardından Ayşe A.'nın babası da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ÖLÜMÜM ANNEMİN ELİNDEN OLACAK"

Ayşe A.'nın arkadaşları, "Ayşe hayat dolu biriydi. Ama annesinin sürekli kendisine baskı uyguladığını söylüyordu. Bir hafta önce Ayşe bize, 'Bir gün ölümüm annemin yüzünden olacak' demişti. Bunu söyledikten bir hafta sonra da bu olay yaşandı. Bize hep, 'Kızlarına güzel davranan annelerine çok özeniyorum' derdi. Çok acı bir olay" ifadelerini kullandılar.

Van Polisi'nin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.