Kızını kucağına alan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Kızını kucağına alan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Babalık duygusunu ilk defa tadan Ali Sunal, sosyal medya hesabından babası Kemal Sunal'la ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

11.08.2019 12:32
Kızını kucağına alan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu rahmetli Kemal Sunal'ın 42 yaşındaki oğlu Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade'nin bebekleri dünyaya geldi. İkili doğum sonrası ilk paylaşımı yaptı.

"NARİN'İMİ SENİNLE BÜYÜTECEĞİM"

Kızı Narin'i kucağına almanın sevincini yaşayan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal, fotoğrafın altına "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narinimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi." notuyla hayranlarını duygulandırdı.

Kızını kucağına alan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • HAKAN:
    bende kızımın adını senin kardeşinin ismi EZO koydum şimdi 19 yaşında kızımda rahmetlinin filmleriyle büyüdü bu vesileyle babanıza Allah rahmet etsin
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.