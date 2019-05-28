Cani baba,14 yerinden bıçakladığı kızının başında oturup sigara içmiş!

Bursa'da kendisini borca soktuğunu iddia ettiği kızını bıçaklayarak ağır yaralayan babanın yargılaması başladı. Duruşmada olay gününü anlatan genç kız, babasının kendisini bıçakladıktan sonra baş ucunda oturup sigara içtiğini, babasının sürekli yastığının altında satır bulundurduğunu ve berberden silah istediğini belirtti.

Olay, 22 Ocak tarihinde Emir Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Adnan Soyudemir gece vakti annesiyle birlikte uyuyan kızı Yasemin Soyudemir'i 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, baba ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BANA MİRAS KALAN PARALARI HARCADI"

Hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan baba Soyudemir ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay günü yaşananları anlatan baba Soyudemir, kızının kendisine miras kalan paraları harcadığını ve çok fazla borca girdiğini iddia ederek, "Bana teyzemden miras kaldı. Kızım çalıştığı halde çok fazla borca girdi ve bu borçları benim banka hesabıma girerek aldığı paralarla ödemeye çalışıyordu. Ben onu ikaz ettim ama beni dinlemedi. Olay günü de telefonumu yurt dışına açtığını ve beni tekrar borca soktuğunu anladım. Ben de kızarak uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım onunla önce tartıştım daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırmaya başladım. Öldürme kastım yoktu insan evladına kıyar mı" diye savunma yaptı. Duruşmada sürekli farklı şeyler anlatan baba Soyudemir mahkeme heyetine zor anlar yaşattı.

"BAHSETTİĞİ GİBİ 125 BİN LİRALIK BORCUM YOK"

Babasının savunmasından sonra söz hakkı alan genç kız ise babasının tıpkı duruşmada olduğu gibi alakasız şeyler anlatıp ve bunlara inandığını, olay tarihinde herhangi bir borç durumunun olmadığını daha önceki dönemlerde babası için çektiği bir kredi borcunun olduğunu ve babasının bu borcu ödediğini belirtti. Genç kız babasının sürekli kendisini, annesini ve halasını ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Babam tıpkı şu an olduğu gibi sürekli kafasında kurduğu şeyleri konuşup bunlara inanır. Anlattıkları kesinlikle doğru değil. Bahsettiği gibi 125 bin liralık bir borcum yok. Olay tarihinde borcum dahi yoktu sadece olaydan önce 25-30 bin lira kadar kredi çekmiştim. Bu krediyi de babam için çekmiştim ve o borcu babam ödedi. Olay gününün sabahında babamla hiçbir problemim yoktu. Akşam işten eve döndüm bana maaşına 4 gün kaldığını ve parasının bittiğini söyledi. Ben de 100 lira para verdim. Akşam dışarı çıktı gelirken bir şey alayım mı diye sordu ben de tatlı alabilirsin dedim. 45 dakika sonra eve döndü ve bana tatlı bulamadığını söyledi. Ben de canın sağolsun dedim ve öpüşüp uyuduk. Ben annemle aynı odada uyuyordum. Gece babam odamıza girdi ışığı açtı ve elindeki bıçakla bana saldırmaya başladı.

"BENİ BIÇAKLAYIP SİGARA İÇTİ"

Önce kalbimi hedef aldı daha sonra akciğerlerime, sırtıma defalarca bıçak sapladı. Ben kaçıp banyoya gittim oraya da gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm buraya geldi ve bana saldırmaya devam etti. O esnada çok kan kaybettiğim için iki yatağın arasına düştüm. O esnada babam başımda sigara yaktı. Anneme ambulansı aramasını söyledim. Ambulans geldi beni aldı daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Babamdan şikayetçiyim. 4 gün yoğun bakımda olmak üzere 18 gün hastanede yattım. Vücudumda kalıcı hasarlar oluştu. Akciğerlerimde sorun var. Herkes anne baba olamıyor ben artık onun kızı değilim" dedi.

Babasının yastığının altında satırla uyuduğunu ve oturdukları binanın alt katındaki berberden silah istediğini belirten genç kız, babasından şikayetçi olduğunu aktardı.

Mahkeme heyeti baba Soyudemir'in silah istediği iddia edilen berberin dinlenmesi ve eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA