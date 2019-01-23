Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Babadan Garip Savunma: Sürekli Paramı Yiyordu
Bursa'da tartıştığı kızını 14 yerinden bıçaklayan Mehmet Adnan Soyudemir, emniyetteki ifadesinde "Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dedi.
Bursa'da para yüzünden tartıştığı kızını 14 yerinden bıçaklayan baba adliyeye sevk edildi. Öfkeli babanın, "Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu' dediği öğrenildi.
TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE BIÇAĞA SARILDI
Olay merkez Yıldırım İlçesi Şible Mahallesi Şible Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Adnan Soyudemir (65) kızı Ayşe Soyudemir (32) ile paralarını harcadığı gerekçesi ile tartışmaya başladı. Baba kız arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve öfkeli baba mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızını bıçaklamaya başladı. Kızın çığlıklarını duyan komşuları olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan kızı hastaneye kaldırırken, baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
"SÜREKLİ PARAMI YİYORDU"
Gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Baba Soyudemir'in ilk ifadesinde kızıyla para yüzünden tartıştığını itiraf ettiği, "Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dediği öğrenildi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Baba Soyudemir Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edilirken, Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ayşe Soyudemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.
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mc donalslari boykott edinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÜLKE 16 YILDA İNANIN YAŞANMAZ HALE GELDİ ÜLKEDE ARTIK SADECE SURİYELİSİ AFGANI YAŞIYOR MEZARLIGA DÖNDÜKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayatta insanlar tektir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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16 sene once belki insanlar kuyruktaydı ama babalar evlatlarını bıcaklamıyordu gecim sıkıntısındanCevap Yaz 8 1 Yayından KaldırTÜRK: khal sanki şimdi kuyruk yokmu bin kişilik iş için 10 bin kişi başvuruyor sabah ezanlarında kuyruğa giriyor iş dediğimde 6 aylık iş3 Yayından Kaldır