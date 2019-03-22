Anne, Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Sapığın Mesajlarını İfşa Etti
Gözüaçık anne, kızına cinsel istismarda bulunmak için sosyal medyadan tacizlerde bulunan sapığın mesajlarını ifşa etti.
Ankara'da sapık H.G, İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmak için sosyal medyadan bağlantı kurdu. Durumu fark eden anne, sapığın kızıyla mesajlaşmasını ifşa etti.
Ankara'da sapık H.G, iğrenç tuzağına 13 yaşındaki çocuğu düşürmek için sosyal medyadan hareke geçti. 13 yaşındaki kız çocuğuna sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar atan sapık, gözüaçık annenin uyanıklığı ile yakayı ele verdi.
"ABİ VE ARKADAŞ" OLARAK YAKLAŞMAYA ÇALIŞTI
Sapık H.G, cinsel içerikli sohbete girip tuzağa düşürmek için kız çocuğuna "abi ve arkadaş" olarak yaklaşma çalıştı. Kız çocuğuna telefon numarasını veren sapık, çocuğu kandırıp numarasını almaya çalıştı.
TACİZLERİ DEVAM ETTİ
Durumu fark eden anne, kızının sapık ile olan iletişimini kesti. Sapık, mesajlarla çocuğu taciz etmeye devam etti. Sapığın iğrenç tuzağı sosyal medyadan ifşa edildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Mesajların paylaşılmasının ardından sosyal medyadan sapığa tepki yağdı. Paylaşım sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.
İşte o mesajlar;
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Kız 13 yaşındayım diyor nasıl midesiz ruh hastası tipler bunlar?Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Annesi sıkıntılı yoksa kızın yazdıklarını neden gizlemiş o zamanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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burda anormal olan ne ben anlamadım kız herseye cvp yazmış anlatmışCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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O anne önce kızını terbiye etsin tanımadığı insanlarla sosyal medyada tanışmasın!!!Cevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
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Kendi mesajlarini bazi yerlerde silmis, bence o sildigi yerler adami gaza getirdi. . Block cekip olayi bastan beri bitiremiyormu ja?Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır