Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde haklarındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan gözaltına alındı.
12.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:04
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde haklarındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan gözaltına alındı.
- Mardin
Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan, İçişleri Bakanlığı'nca haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle 4 Kasım'da görevlerinden alındı. Polisler, soruşturma kapsamında Yılmaz ile Sulhan'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
- Mardin
Kaynak: DHA