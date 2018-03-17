Kızılören'de Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Kızılören Kaymakamlığınca Suriye'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla kermes düzenlendi.

İlçede pazar girişinde düzenlenen kermeste Kızılörenli kadınlar tarafından yapılan yöresel katmer, gözlemenin yanı sıra bir çok el yapımı hamur işleri, ev yemekleri, odun bıçkıları gibi birçok malzeme Mehmetçik yararına düzenlenen kermeste satıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua sonrası konuşma yapan Kızılören Kaymakamı Adem Can, bu tür faaliyetlerin ülkemizin her köşesinde aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yaptıkları toplantılarda Mehmetçiğe böyle bir katkı sağlama kararı aldıklarını ifade eden Kaymakam Can, şöyle konuştu:

"Ülkemizin her köşesinde farlı şekillerde Mehmetçiğimize katkısını göstermektedir. Yaptığımız toplantılarda bükme yada ayni yardım yerine böyle bir kermes düzenleyerek yardımımızı nakdi olarak yapmak istedik. Öncelikle devletimizin şükürler olsun şu anda herhangi bir şeye ihtiyacı yok oradaki Mehmetçiğimizin. Ancak karınca misali safımız belli olsun, karınca kaderince birşeyler yapalım istedik ve bu yola düştük."

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Can, "600 yıllık cihan imparatorluğu yapan ecdadımız, aynı ecdadın aynı torunları da Afrin'de destan yazacak." dedi.