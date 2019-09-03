Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

03.09.2019 20:20

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşanan kız çocuğunu taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Mahallelinin linç etmek istediği yabancı uyruklu şahıs polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.





İddiaya göre; 4 yaşındaki S.D. isimli kız çocuğu, evlerinin önünde oyun oynarken tanımadığı bir kişi tarafından bir apartmana götürüldü. Durumu gören S.D.'nin annesi mahalleliden yardım istedi.

MAHALLEDE GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALINDI

S.D.'yi taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin linç girişiminde bulunduğu polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirip ilk önce hastaneye daha sonra da polis merkezine götürüldü. Taciz iddiası üzerine yabancı uyruklu şahsın evine girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis müdahale etti. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine götürüldü. Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.

Kaynak: İHA