Kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan sapığa, 90 gün ev hapsi verildi

03.09.2019 11:43

Parkta oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğuna, "Çok güzelsin" diyerek sözlü tacizde bulunan 49 yaşındaki şahsa 90 gün hapis cezası verildi. Şahsı öfkeli kalabalığın elinden, özel güvenlik görevlileri aldı.

SAPIĞI LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

İddiaya göre; kız çocuğu çözülen bağcıklarını bağlamak üzere eğildiğinde A.G. adlı şahıs yanına geldi. "Çok güzelsin" dedikten sonra paniğe kapılan çocuk kaçmaya başladı. A.G. adlı şahıs da "Lütfen ayakkabılarını burada bağla" diye seslendi.Eve giden S.B., durumu annesi Ç.B.'ye anlattı. Dışarı çıkan Ç.B., kızını taciz ettiğini öne sürdüğü A.G.'ye caddede rastlayıp saldırdı. Olayı öğrenen çevre sakinleri de A.G.'yi linç etmeye çalıştı.

Şahıs çocuğun annesi ve çevre sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Özel güvenlik görevlileri şahsı öfkeli kalabalıktan kurtardı. Elleri kelepçelendikten sonra polise teslim edildi.

S.B.B. pedagog eşliğinde ifade verirken, A.G. ise suçlamaları kabul etmedi. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan A.G., 90 gün ev hapsine çarptırıldı.

Kaynak: DHA