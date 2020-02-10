İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
İstanbul Şişli'de 6 yaşındaki Buğlem, yaşadığı evde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürerken ekipler zehirlenme şüphesi üzerinde duruyor.
İstanbul Şişli'de 6 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu, annesi hastaneye kaldırıldı.
Olay Fulya Ayşecik Sokak'taki binada meydana geldi. Selin Bayır'dan haber alamayan yakınları eve geldi. İçeriye giren yakınları, anne ve kızını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Sağlık ekipleri 6 yaşındaki Buğlem'in öldüğünü belirledi. Anne ise hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken polisin incelemesi sürüyor.