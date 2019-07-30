Kız arkadaşının telefonunda cinsel organ fotoğrafı gören genç, sevgilisini öldürdü

Olay Geçen sene Nisan ayında Clifford'un Thamesmead bulunan baba evinde meydana geldi. 2017 yılında tanışan çift 24 Nisan 2018 günü alışveriş yaptıktan sonra Clifford'un ablasına ait eve geldiler. Çift sohbet ettikleri sırada kim olduğu belirlenmeyen bir kişi Hill'e cinsel organının fotoğrafını attı. Bu yüzden çift arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Clifford, Hill'i sert cisimler ile vurarak öldürdü.

Sabaha karşı saat üç sıralarında kız arkadaşına saldıran Clifford, saat dörde kadar bekleyip sağlık ekiplerine haber vererek ambulans çağırdı.

VÜCUDUNDA ELLİDEN FAZLA YARA İZİ BULUNDU

Clifford, ilk ifadesinde kız arkadaşının merdiven düştüğünü söyledi. Ancak, Hill'in otopsinin yapan doktorlar vücunda elliden fazla yara izi buldular. Ayrıca, doktorların mahkemeye sunduğu raporda Natasha Hill'in vücudunda darp izlerine raslandığı, hatta boğazını şiddetli bir şekilde sıkılması nedeniyle kızın gözlerindeki kan damarlarındaki kanın dışarı sızdığını belirtildi.

Mahkeme devam ediyor